Пашинян снял селфи на фоне здания ФСБ на Лубянке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в соцсети видео, сделанное на фоне здания ФСБ на Лубянке. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава кабмина накануне прибыл в Москву с тем, чтобы принять участие в очередной сессии Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и техники.

На кадрах ролика Пашинян сидит у белого холодного окна, за его спиной виднеется здание ведомства. За кадром играет песня «Белые розы» популярной группы «Ласковый май».

«Желаю вам [подписчикам] всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю», — подписал видео премьер.

Журналисты напомнили, что 10 декабря глава кабмина побывал в Германии. Сделанный там ролик он сопроводил песней группы Modern Talking.

Пашинян снял видео под песню российской рок-группы ДДТ "Осень"

Ранее Пашинян признался, что «долгое время провёл в пяти уголовно-исполнительных учреждениях». Он добавил, что интересуется филологией и фольклором.