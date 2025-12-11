Стало известно о «новом мирном плане» Украины

Правительство Украины передало американской стороне проект мирного плана из 20 пунктов, выработанного совместно с европейскими партнерами, передает телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника.

«Новый мирный план», по данным телеканала, основан на проекте мирного плана президента США Дональда Трампа, состоявшего изначально из 28 пунктов.

Журналисты заметили, что в проект входят четыре документа: соглашение между Украиной, Россией, США и Европой (20 пунктов); рамочные заверения безопасности для Киева (три пункта); обязательства США по отношению к НАТО (четыре пункта); соглашение между Россией и США (12 пунктов).

Россия и Украина отвергли мирный план Трампа

Соглашение предполагает, что подписавшие признают контроль РФ над Крымом, ЛНР и ДНР; статус этих территорий в будущем может изменяться только по дипломатическому пути, а не с использованием силы.

Документы предусматривают заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, вывод российских войск из Харьковской и Днепропетровской областей.

Также в мирном плане говорится о том, что Киеву позволят оставить в мирное время 800 тыс. солдат ВСУ.