Коломойский*: пытавшийся убить Миндича взял оружие в посольстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский* (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что пытавшийся убить бизнесмена Тимура Миндича в Израиле взял оружие в украинском посольстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ТСН.

Такое заявление Коломойский* сделал в зале суда. По его словам, оружие для убийства Миндича было выдано в посольстве Украины. Он также добавил, что пытавшиеся убить бизнесмена украинцы ранее уже обращались в посольство по вопросам своих документов. Там, по информации предпринимателя, их завербовали и отправили на убийство.

«Из двух нападавших, их арестовали, один признался, что получил пистолет с глушителем в посольстве Украины. <...> Я вам больше скажу: это был пистолет Макарова», — заявил он.

Коломойский* добавил, что попытка убийства имеет «прямой» украинский след. При этом, участие в покушении Владимира Зеленского предприниматель отрицает.

«Зеленскому нужно, чтобы Миндич был жив-здоров», — добавил он.

Ранее стало известно о покушении на Тимура Миндича.

На Украине раскрыли, кто стоит за покушением на Миндича

*внесен в список террористов и экстремистов в России.