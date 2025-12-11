Европе предрекли последствия из-за нового плана финансирования Украины

Альтернативный план финансирования Украины на случай, если не удастся конфисковать замороженные российские активы, может обернуться для Европейского союза (ЕС) экономическими издержками и другими последствиями, считает заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Последствия для стран ЕС могут включать экономические издержки, необходимость перераспределения бюджета и потенциальное влияние на отношения с другими странами. В Европейском союзе нет единой позиции. Все большее количество национальных правительств с опаской относятся к очередным авантюрным предложениям евробюрократии», — сказал Алтухов.

Он отметил, что альтернативные варианты экспроприации замороженных российских активов крайне негативно повлияют на европейскую экономику.

Ранее Politico сообщало о том, что в Европейском союзе (ЕС) тайно обсуждают альтернативный план финансирования Украины на случай, если не удастся конфисковать замороженные российские активы. Альтернативный план заключается в том, чтобы страны-члены объединения выделили средства для поддержки Киева из своих бюджетов. Наиболее вероятными участниками такой схемы будут Германия, страны Северной Европы и Балтии.