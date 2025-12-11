В СМИ появилась обновленная версия мирного плана Трампа, который передали Украине после многочисленных обсуждений. Однако именно постоянных изменений условий и добивается Украина на пару с Лондоном...

© Московский Комсомолец

Согласно данным СМИ, план предполагает закрепление контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой областями с возможностью изменения их статуса исключительно дипломатическим путём. В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону на 30% территории, ныне контролируемой ВСУ, которая будет управляться российской стороной, поскольку общий контроль над регионом остаётся за РФ. Украинские войска должны будут уйти из этой зоны. Отдельным пунктом идёт предложение о перезапуске Запорожской АЭС под управлением нового американского оператора с передачей 50% вырабатываемой электроэнергии Украине и 50% — России.

В сфере безопасности документы снимают прежнее требование, согласно которому невступление Украины в НАТО должно быть прописано в Конституции страны, но вводят обязательство Альянса не расширяться и не приглашать Киев, фиксируемое в отдельном документе и в американо-российском соглашении. США также намерены «модерировать» диалог Россия–НАТО и выступать против размещения иностранных войск на Украине.

Гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, но без прямого обязательства вступить в войну, предусматривают «сильный военный ответ» в случае «значительного, намеренного и длительного» нападения РФ. При этом, отметим, соглашение по гарантиям безопасности носит формат «заверений» — это значит, что он не является юридически обязательным.

Единственная хорошая новость для Зеленского — это то, что экономический блок включает обязательство США поддержать вступление Украины в ЕС к началу 2027 года и предоставить преференциальный доступ к рынку Евросоюза.

Подобные условия, конечно, не устраивает Зеленского и его европейских коллег. По данным западных СМИ, в ответ Украина направила свои правки к проекту, разработанные в консультациях с Великобританией, Францией и Германией. Документ, переданный спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, содержит, по словам украинского чиновника, уточнения, необходимые для реализуемости всей схемы, включая новые идеи по территориальным вопросам и ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Зеленский даже пытался привлечь премьер-министра Италии Джорджию Мелони к лоббированию своих интересов перед Трампом: не зря он на днях залетал в Рим. Более того, глава Украины представил список конкретных требований, в котором, в частности, фигурируют активное участие Италии в конфискации замороженных российских активов и присоединение к программе военных закупок для Украины. Обалдев от такой наглости, Мелони отказалась от «предложений» Зеленского и подчеркнула, что он должен пойти «на болезненные уступки».

Впрочем, глава Украины под покровительством Лондона на болезненные уступки идти не собирается. Как пишет издание National Interest, Лондон ведет «фейковую миротворческую игру» вокруг Украины. Ключевая цель Лондона и части европейских элит — переждать оставшиеся три года администрации Трампа, минимизировав влияние его мирных инициатив и не допустив отдаления США от НАТО. Для этого надо либо максимально затянуть переговоры, либо довести их до выгодных для передышки условий. Поэтому публичная риторика о готовности к миру сочетается с неприятием компромиссов — все для затягивания переговоров. Из этого следует и отказ от передачи территорий России, и выступление против ограничений на численность ВСУ, военные поставки и мобилизацию.

То есть стратегия сводится к тому, чтобы любой ценой сохранить конфликт в «тлеющем» состоянии, дождаться смены руководства США и затем вновь перевести его в активную фазу. Вопрос в том, понимает ли сам Трамп, в какую игру его пытаются затянуть...