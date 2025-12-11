Пока вы не уснули: заявление Путина о пенсиях и план США отделить четыре страны от ЕС

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин анонсировал индексацию пенсий

© Администрация президента РФ

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6 процента, что выше уровня инфляции. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года, — подчеркнул глава государства.

Читать новость полностью

Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России

Американский журналист Такер Карлсон полагает, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США.

"Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом [одного из ключевых лозунгов президента страны Дональда Трампа] America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС), то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия. Потому что это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота. У нее также есть мощная армия, на сегодняшний день самая большая на Европейском континенте, и огромные производственные мощности", - отметил журналист, рассуждая на тему возможных выгодных союзников Вашингтона.

Читать новость полностью

США захотели отделить четыре страны от ЕС

© EPA/TACC

США захотели отделить четыре страны от Европейского союза (ЕС) и создать альтернативу «Большой семерки» (G7) — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония. Об этом якобы говорится в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США, сообщает портал Defense One.

По данным издания, стратегия предлагает сосредоточить отношения Вашингтона с европейскими странами на нескольких государствах с «похожими нынешними администрациями».

Читать новость полностью

Европа оценила ход переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине быстро продвигаются на фоне нетерпения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«После того, как менее месяца назад стало известно о составленном США и поддержанном Россией проекте из 28 пунктов, направленном на прекращение конфликта, разгорелась настоящая дипломатическая лихорадка», — говорится в материале.

Читать новость полностью

Доходы России от продажи нефти упали

В ноябре 2025 года доходы России от экспорта нефти упали почти на два миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает «Интерфакс».

За месяц доходы от продажи сырья составили 10,97 миллиарда долларов, на 1,92 миллиарда меньше в сравнении с октябрем и на 3,59 ниже год к году.

Читать новость полностью

Лавров раскрыл, на чем настаивает Россия в ходе переговоров по Украине

Россия настаивает, чтобы в процессе мирного урегулирования на Украине были достигнуты договоренности, обеспечивающие прочный и устойчивый мир с гарантиями безопасности для всех сторон конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран», — сказал он на посольском круглом столе по тематике урегулирования украинского конфликта.

Читать новость полностью

Коломойский*: пытавшийся убить Миндича взял оружие в посольстве Украины

© EPA / ТАСС

Предприниматель Игорь Коломойский* (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что пытавшийся убить бизнесмена Тимура Миндича в Израиле взял оружие в украинском посольстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ТСН.

Такое заявление Коломойский* сделал в зале суда. По его словам, оружие для убийства Миндича было выдано в посольстве Украины. Он также добавил, что пытавшиеся убить бизнесмена украинцы ранее уже обращались в посольство по вопросам своих документов. Там, по информации предпринимателя, их завербовали и отправили на убийство.

Читать новость полностью

В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв

В Волгоградской области в многоквартирном доме прогремел взрыв. Пострадали четыре человека, пишет ТАСС. Инцидент произошел в четверг, 11 декабря, на улице Ленина в Камышинском районе города Петров Вал.

По словам очевидцев, взрыв услышали во всех частях города. Взрывная волна полностью уничтожила одну из квартир и выбила стекла в соседних квартирах.

Читать новость полностью

Европа представила Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Европейские официальные лица представили президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

До этого портал Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

Читать новость полностью

В России стремительно дешевеют китайские б/у автомобили

Китайские автомобили с пробегом в России дешевеют восьмой месяц подряд, и в ноябре их стоимость установила минимальное значение за последние два с половиной года, следует из исследования маркетингового агентства НАПИ.

Психологически важную отметку ниже 2 млн рублей китайские «бэушки» преодолели ещё в октябре, когда средний ценник снизился с 2 020 000 до 1 970 000 рублей. В ноябре стоимость «китайцев» на вторичке продолжила падать и достигла 1 960 000 рублей.

Читать новость полностью