«Обвинят русских шпионов»: эксперт предупредил о провокациях Киева на выборах

Мария Иванова

Эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что националисты могут устроить диверсию на выборах президента Украины, пытаясь подставить Россию. Об этом сообщает News.ru.

© РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

После этого Владимир Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней организовать выборы президента Украины и принять в них участие, если США и Европа обеспечат их безопасность. Также Зеленский сказал, что потребуется «законодательная основа для легитимности проведения выборов».

По мнению Самонкина, Россия и США должны сотрудничать, чтобы предотвратить провокации на выборах. Он предположил, что в противном случае украинские националисты могут «что-то поджечь или взорвать», чтобы обвинить в этом «русских шпионов».

«Нам придется совместно с Западом обеспечивать безопасность на выборах, чтобы ничего не рвануло», - подчеркнул Самонкин.

Он назвал Украину «гниющим трупом» и заявил, что среди украинских националистов «огромное количество психов». Также Самонкин предположил, что против выборов будут выступать британские власти, которые «ставят на эскалацию».