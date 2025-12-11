Эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что националисты могут устроить диверсию на выборах президента Украины, пытаясь подставить Россию. Об этом сообщает News.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

После этого Владимир Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней организовать выборы президента Украины и принять в них участие, если США и Европа обеспечат их безопасность. Также Зеленский сказал, что потребуется «законодательная основа для легитимности проведения выборов».

По мнению Самонкина, Россия и США должны сотрудничать, чтобы предотвратить провокации на выборах. Он предположил, что в противном случае украинские националисты могут «что-то поджечь или взорвать», чтобы обвинить в этом «русских шпионов».

«Нам придется совместно с Западом обеспечивать безопасность на выборах, чтобы ничего не рвануло», - подчеркнул Самонкин.

Он назвал Украину «гниющим трупом» и заявил, что среди украинских националистов «огромное количество психов». Также Самонкин предположил, что против выборов будут выступать британские власти, которые «ставят на эскалацию».