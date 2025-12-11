В ЕК ушли от ответа по поводу слов Вучича о послании из Москвы

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо ушла от ответа на вопрос о высказывании президента Сербии Александара Вучича о послании из Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время фотографирования в ходе встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой сербский лидер при включенном микрофоне заявил, что получил послание из Москвы, после чего глава ЕК прервала Вучича и сменила тему.

Паулу Пиньо в ходе брифинга в Брюсселе попросили пояснить, что сербский лидер имел в виду, говоря о послании из Москвы.