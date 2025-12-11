Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в выборах на Украине участвовать не будут. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам собеседника издания, вероятность, что в числе кандидатов окажется премьер-министр страны Юлия Свириденко, небольшая.

По мнению экс-нардепа, если стороны договорятся о мире, то смысла избирать «прапорщика» или разведчика, не будет, так как нужен президент, который понимает что-то в экономике, в госуправлении, в энергетике.

Килинкаров добавил, что в правительство тоже должны прийти профессиональные люди, которые могут этим заниматься.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, кто в перспективе может занять пост президента на Украине. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи полномочия в качестве лидера Украины истекли 20 мая 2024 года, скорее всего, будет баллотироваться.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга