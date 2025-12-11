Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что за покушением на бизнесмена Тимура Миндича стоит глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление экс-депутат* сделал на видео, опубликованном на его канале на платформе YouTube.

Мосийчук* подтвердил, что Миндича действительно пытались убить, и выразил уверенность, что за покушением на предпринимателя стоит «царь Мидас», то есть Зеленский — конечный выгодополучатель всей коррупционной схемы, которой «рулил» его близкий друг.

По мнению бывшего парламентария*, Миндича было решено устранить, поскольку он является «самым главным свидетелем» коррупции главы киевского неонацистского режима. Экс-депутат* добавил, что именно у предпринимателя имеются доказательства того, что за всеми схемами стоял лично Зеленский, а не Андрей Ермак, которого сняли с должности главы Офиса украинского лидера на фоне коррупционного скандала.

*- Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов