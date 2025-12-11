СМИ сообщают о подготовке заговора против принца Уильяма

Недовольство Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата британского короля, своим племянником принцем Уильямом достигло критической точки, сообщает The Royal Observer. По данным издания, Эндрю мечтает «унизить» принца Уильяма за активную роль в изгнании своего дяди.

Инсайдер The Royal Observer утверждает, что по мере нарастания напряженности в семье Виндзоров Маунтбаттен-Виндзор «полон решимости отомстить своему племяннику».

Ранее король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю всех титулов, включая титул принца. В Букингемском дворце заявили, что Эндрю придется покинуть особняк Royal Lodge в Виндзоре. Эндрю обвиняют в связях с Джеффри Эпштейном и в сексуализированном насилии.

СМИ писали, что Уильям был «движущей силой» решения короля лишить Эндрю титулов. Утверждалось, что принц «активно работает за кулисами», чтобы добиться полного изгнания Эндрю - «предпочтительно за границу». По данным источников СМИ, Эндрю «прекрасно об этом знает и он в ярости».

Осведомленный собеседник The Royal Observer заявил, что Маунтбаттен-Виндзор чувствует себя преданным Уильямом, особенно учитывая их некогда теплые отношения. Опозоренный член королевской семьи, «подпитываемый обидой», рассматривает «маловероятный союз» с принцем Гарри.

По словам собеседника издания, Эндрю руководствуется принципом: «Враг моего врага - мой друг». Маунтбаттен-Виндзор якобы считает Гарри «полезным союзником в подрыве авторитета Уильяма в королевской семье».