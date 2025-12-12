Зеленский создаст правительство силовиков после ухода Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский может поставить силовые структуры во главе правительства после ухода экс-главы своего офиса Андрея Ермака. Такое мнение приводит журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, если украинский лидер примет такое решение, наиболее вероятным кандидатом на освободившийся пост будет назначен председатель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Зеленский исключил Ермака из СНБО и ставки верховного главнокомандующего

Ранее источник издания «Страна.ua» предположил, работа в офисе президента даст большой стимул сольному политическому проекту Буданова. Зеленский же, в случае назначения руководителя украинской разведки на должность главы ОП, «номинирует его на роль своего преемника на посту президента».

