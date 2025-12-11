Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Владимир Зеленский «полностью коррумпирован» и на Украине необходимо провести выборы. Об этом Кортес написал в соцсети X, передает «Пул N3».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

После этого Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней организовать выборы президента Украины, если США и Европа обеспечат их безопасность. Также Зеленский сказал, что потребуется «законодательная основа для легитимности проведения выборов». Он подчеркнул, что «готов идти на выборы».

«Президент Трамп абсолютно прав. Зеленский полностью коррумпирован», - так последние новости прокомментировал Кортес.

По его мнению, США должны заставить Зеленского как прекратить боевые действий, так и провести выборы на Украине.