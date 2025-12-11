В Германии сравнили с пинг-понгом переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине ведутся по принципу пинг-понга.

Об этом заявил представитель по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Адис Ахметович в эфире N-TV.

«Есть переговоры между США и Россией, есть переговоры между США и Украиной, а затем они проходят на консультации с нами», — объяснил немецкий политик.

Ахметович подчеркнул, что пока не видит подлинного переговорного процесса в дипломатических переговорах по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности европейских лидеров из-за их поддержки президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, к европейцам есть вопросы относительно того, как они могут быть полезными в переговорах по достижению мира.