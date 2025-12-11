Мирный план и конфликт ЕС из-за российских активов: что обсуждают зарубежные СМИ

В центре внимания зарубежных СМИ оказалось предложение США по возвращению России в мировую экономику, ситуация с планом по финансированию Украины за счет российских активов и давление на Бельгию. Самые интересные статьи в подборке «Рамблера».

Предложение Европе

По информации источников The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала своим европейским союзника ряд документов, «в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику».

«Эти предложения вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между США и их традиционными союзниками в Европе. Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», - отмечается в статье.

В частности, предполагается, что американские компании будут «инвестировать в стратегические сектора - от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в арктическом регионе». Также замороженные российские активы России предложено задействовать «для реализации проектов на Украине», затронут и вопрос возвращения экспорта российской энергии в Западную Европу.

Спор о замороженных российских активах

Также в центре внимания западных СМИ оказался и вопрос финансирования Украины за счет замороженных российских активов, который обсуждается в ЕС.

Напомним, что ранее Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха, оказывая давление на Бельгию. Однако, по данным СМИ, представители Бельгии отказались выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear.

Издание Politico обратило внимание на то, что «на саммите, который состоится 18 декабря, ключевой задачей лидеров ЕС станет привлечение на свою сторону премьер-министра Бельгии Барта де Вевера».

Бельгийский политик отказывается поддержать планы Брюсселя по изъятию российских денег, выдвигая ряд условий и «за неделю до встречи лидеров ЕС начинает закручивать гайки», говорится в статье.

«Если де Вевер продолжит блокировать этот план (…) он будет поставлен в те же условия, что и венгерский лидер Виктор Орбан. (…) Бельгию предупреждают о том, что, если она не присоединится, ее дипломаты, министры и лидеры потеряют свой голос за столом переговоров в ЕС. Мнение по поводу предложений ЕС запрашиваться не будет, телефонные звонки останутся без ответа», - пояснил источник издания в дипломатических кругах.

При этом Европейская комиссия выдвинула еще один вариант финансирования Украины: совместный долг, обеспеченный бюджетом ЕС на следующий семилетний период. Но Венгрия официально исключила выпуск еврооблигаций, а для увеличения долга за счет бюджета ЕС для поддержки Украины требуется единогласное голосование, говорится в статье.

При этом, по информации Financial Times, лидеры Европейского союза пока не смогли договориться по предоставлению кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Это предложение было встречено «достаточно прохладно». Помимо Бельгии, обеспокоенность последствиями такого шага высказали Франция и Люксембург.

Недовольство Польши

В свою очередь Польша недовольна тем, что не получила приглашения на переговоры в Лондоне по возможному мирному урегулированию украинского кризиса, несмотря на то, что принимает активное участие в помощи Киеву. Об этом пишет Politico.

По информации журналистов, особое недовольство в Польше вызывает то, что ее мнение по этому вопросу проигнорировано дважды. Польша не была приглашена и на мирный саммит в Женеве 23 ноября, несмотря на то, что остается ключевым партнером для Украины, приняла около миллиона беженцев и активно поддерживает перевооружение Европы.

Напомним, что 8 декабря Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После чего появилась информация о том, что уже в ближайшие дни может быть достигнута договоренность о выделении Украине денег за счет замороженных российских активов.