Что происходит в мире сегодня: арест ученого из РФ в Польше и катастрофа в США

В четверг, 11 декабря, стало известно об аресте российского ученого в Польше и эвакуации в штате Вашингтон из-за угрозы «катастрофического» наводнения. В то же время Таиланд сообщил о первых жертвах конфликта с Камбоджей среди мирных жителей.

Польша арестовала российского археолога

В Польше по запросу Украины арестовали российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, сообщила польская радиостанция RMF24. Киев обвиняет Бутягина в «незаконных археологических исследованиях» в Крыму.

Археолог был задержан по пути из Нидерландов на Балканы (ученый выступал с серией лекций в Европе). Польский суд арестовал его на 40 дней. Ожидается, что украинские власти направят в Польшу запрос об экстрадиции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в Польше понимают «всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога» и «отдают себе отчёт в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий».

Вашингтон эвакуируют из-за угрозы «катастрофического» наводнения

Атмосферная река (длинный коридор/нить концентрированной влаги в атмосфере), обрушившая ливни на северо-запад Тихоокеанского побережья США, теперь сосредоточилась на западной части штата Вашингтон. Как сообщает ABC News, «историческое» наводнение может привести к вынужденной эвакуации десятков тысяч жителей штата.

Губернатор штата Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение и призвал жителей выполнять приказы об эвакуации. Фергюсон подчеркнул, что вероятность «катастрофического» наводнения высока. Власти штата ожидают, что приказы об эвакуации могут затронуть примерно сто тысяч человек. Национальная метеорологическая служба прогнозирует 18 крупных и 15 умеренных наводнений на территории штата.

Первые жертвы конфликта Таиланда и Камбоджи среди мирных жителей

Одиннадцатого декабря военные Таиланда сообщили о гибели трех мирных жителей в результате боев вдоль границы Таиланда с Камбоджей. Это первые случаи гибели мирных жителей с момента возобновления конфликта, сообщает Kiripost.

Масштабные боевые действия начались на выходных со столкновения, в результате которого были ранены двое тайских солдат, и сорвалось перемирие, инициированное президентом США Дональдом Трампом. В Минобороны Таиланда заявили о гибели девяти военнослужащих и еще 120 пострадавших военных.

В Брюсселе назвали членство Киева в ЕС «неизбежным»

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала членство Украины в ЕС неизбежным, сообщается на сайте Еврокомиссии. По мнению Кос, Венгрия не будет мешать Украине на пути к членству.

Еврокомиссар подчеркнула, что «не беспокоится» по этому поводу, так как реальных оснований для беспокойства нет. Кос назвала членство Украины в ЕС «политической опорой для гарантий безопасности».

Сотрудники военкомата перекрыли улицу в Киеве

В Киеве сотрудники военкомата перекрыли одну из улиц для массовой проверки местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении отмечается, что сотрудники военкомата проверяли водителей. Других деталей СМИ не приводят.