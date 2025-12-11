В ЕС считают, что новый план Трампа все равно «вызовет обеспокоенность» у Украины

Обновленный план президента США Дональда Трампа по Украине по-прежнему может вызвать «обеспокоенность» Киева, так как в нем содержатся элементы первоначальной инициативы Вашингтона, состоявшей из 28 пунктов.

Об этом со ссылкой на европейские источники сообщает телеканал CNN.

«По словам (европейских – «Газета.Ru») дипломатов, в обновленном проекте из 20 пунктов содержатся элементы из проекта из 28 пунктов, которые по-прежнему могут вызывать обеспокоенность у украинцев и европейцев», — говорится в сообщении.

По данным источников CNN, обеспокоенность может вызвать официальное признание Соединенными Штатами освобожденных Россией территорий.

«Это стало бы ошеломляющим изменением давней политики США», — сообщает телеканал.

По обновленному мирному плану Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.