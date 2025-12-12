Президент Украины Владимир Зеленский не станет проводить никаких выборов в стране и сделает все для того, чтобы они не состоялись. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет ТАСС.

Азаров назвал выборы концом политической карьеры для Зеленского.

«Поэтому он будет делать все, чтобы никаких выборов не состоялось, если не додавит [президент США Дональд] Трамп», — сказал он.

Экс-премьер добавил, что выборы следует проводить только при создании соответствующих условий, иначе на место Зеленского придет «недоговороспособный человек».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил массовый характер коррупции на Украине и подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности. После этого бывший советник американского лидера Стив Кортес призвал заставить Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине.