Европейские лидеры сказали Зеленскому «противостоять» плану Трампа

Telegraph: лидеры ЕС в Лондоне призвали Зеленского противостоять плану Трампа

Европейские лидеры не недавней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне призвали его «противостоять» плану президента США Дональда Трампа по Украине.

Об этом пишет газета The Telegraph.

«Хотя лидеры так называемой «коалиции желающих» Стармера всячески избегали прямой критики президента США Дональда Трампа, их негласное намерение во время саммита на Даунинг-стрит на этой неделе состояло в том, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского противостоять предложению Трампа о земле в обмен на мир», — говорится в сообщении издания.

По оценке британской газеты, в сделке Трампа «есть вопиющие недостатки», не в последнюю очередь требование о передаче Киевом территории Москве.

Обновленный мирный план состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановления Украины и так далее.