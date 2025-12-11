Известный в США телеведущий высмеял Трампа

Телеведущий Джимми Киммел высмеял президента США Дональда Трампа. Он заявил, что глава страны похож на ребенка, требующего постоянного внимания, передает «Пул N3».

По словам ведущего, Трампу «позволяют» ежедневные пресс-конференции и мгновенное удовлетворение. Также он получает похвалу «ни за что», заявил Киммел.

«Он получает постоянную похвалу ни за что: «О, ты так хорошо справился! Смотри, какой ты большой! Твоя МРТ — идеальная», — заявил ведущий.

Он отметил, что днем Трамп часто засыпает прямо во время совещаний. По словам Киммела, для Трампа заказывают еду из McDonald's, каждый вечер после ужина он получает мороженое. Ему нравится слушать одни и те же две песни на повторе, добавил телеведущий.

