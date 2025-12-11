«Не дружеские объятия»: что новая стратегия нацбезопасности США означает для России

Российские власти в целом позитивно оценили новую стратегию национальной безопасности США, назвав ее хорошим сигналом к восстановлению отношений. Обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев считает, что в американской стратегии есть несколько «подводных камней».

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. Документ закрепляет принципы и приоритеты американской внешней и оборонной политики.

В документе обозначен отказ США от стремления к глобальному доминированию. Доктрина концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план.

США при Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией. Украинскому кризису в документе посвящен лишь один абзац. В нем подчеркивается, что США стремятся к скорейшему завершению боевых действий и экономическому восстановлению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новая доктрина США «контрастирует с подходами прежних администраций». Он указал, что США не считают Россию «прямой угрозой.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил американскую стратегию с «попыткой развернуть огромный корабль». По его мнению, этот документ - «совсем не дружеские объятия», но и не враждебная для России концепция.

Латышев считает, что в доктрине США есть «подводные камни»: Вашингтон хочет, чтоб «внерегиональные» державы отошли от серьезных дел с Латинской Америкой, где у России тесные связи с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. По мнению автора статьи, в документе также идет речь о «санитарном кордоне» против Китая, стратегического партнера России.

В то же время Латышев подчеркивает, что в доктрине больше положительных для России моментов, чем отрицательных. Один из основных вопросов, по его мнению, - что останется от этого документа, когда в США сменится власть.