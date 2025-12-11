Мерц сделал заявление о европейской обороне

В Европе понимают, что для обороны нужно делать гораздо больше, чем в прошлом. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

Канцлер также раскритиковал Стратегию национальной безопасности США. По его словам, стратегия соответствует тому, что вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, в котором он критиковал Европу.

Ранее Мерц заявил, что хочет, чтобы США и Германия оставались партнерами в будущем. По словам главы немецкого правительства, Германия готовится к изменению трансатлантических отношений.