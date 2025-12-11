Бывший командующий Еврокорпусом, польский генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша могла бы «ликвидировать» Калининград в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает Fakt.

Громадзинский заявил, что блокирование Калининградской области «потребовало бы в три раза больше сил, чем ее ликвидация». По его мнению, в случае нападения на Польшу и НАТО Варшавы попытается «войти туда и устранить угрозу».

Польский генерал отметил, что за многие годы польские военные привыкли, что Калининград - это «бункер, из которого могут стрелять по ним, но сами они не могут отвечать в полную силу».

«Наша цель - продемонстрировать, что мы сильная и решительная страна. <…> Сегодня мы должны четко заявить: «Если вы нападете на нас, мы можем войти туда, и вы должны это учитывать», - призвал Громадзинский.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на Европу. В сентябре в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо Путин назвал попытки обвинить Москву в таких планах «полной чушью, не имеющей под собой никаких оснований».