Депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен раскритиковала политику президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Царьград».

Во время выступления в ассамблее Ле Пен заявила, что то, что построил Макрон — «это ни европейский суверенитет, ни европейское партнерство».

«Это потемкинская деревня, где наши промышленные лидеры, чтобы не вызывать недовольство, время от времени делают вид, будто верят, что невозможное возможно, иррациональное рационально, а неразумное разумно», — сказала парламентарий, отметив, что все это «разбивается о стену реальности».

Ле Пен также заявила, что дополнительные расходы, связанные с зарубежными операциями и поддержкой Украины, не были покрыты необходимыми дополнительными ресурсами. В результате эти направления финансируются в ущерб французским вооруженным силам.