Фон дер Ляйен высказалась о ходе переговоров по Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продвигаются вперед, и план из 20 пунктов приобретает все более четкие очертания. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщает Politico.
Второй по важности темой, по мнению главы ЕК, являются гарантии безопасности.
«Они должны гарантировать прочный мир. И мы всегда говорим о "стальном еже", которым должна быть Украина, чтобы она была неперевариваемой для любого потенциального захватчика», — отметила она.
Следующей по важности темой, по словам фон дер Ляйен, является вопрос изъятия замороженных российских кредитов для предоставления кредита Украине. «При этом Украине придется погашать эти займы только в том случае, если Россия выплатит репарации», — пояснила глава ЕК.
Ранее газета Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.