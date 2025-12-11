В ноябре 2024 года Владимир Зеленский презентовал доктрину, которую в стране назвали бутафорией, пишет «Украинская правда» (УП), вспомнив про обещания главы киевского режима.

«(...) еще в зародыше эта история была "пустой" и "предусматривала лишь пиар президента"», — так мирную инициативу прокомментировали источники украинского издания.

Зеленский презентовал доктрину в конце ноября 2024 года, напомнила автор публикации. Документ, как отметила обозреватель, был обозначен как план внутренней устойчивости бывшей советской республики и включал в себя 10 пунктов, среди которых: единство, фронт, оружие, финансирование, энергетика, безопасность и другие.

Колумнист подчеркнула, что почти ни одна инициатива не была реализована, называв план бутафорией.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана, который разработала американская администрация. Речь шла о том, что он составляет «считанные дни».