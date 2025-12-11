Мадуро запел на фоне конфликта с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спел песню американского певца Бобби Макферрина Don't Worry Be Happy, выступая на митинге на фоне конфликта с США. Об этом сообщает CNN.

В среду, 11 декабря, Мадуро выступил на митинге, призвав венесуэльцев к спокойствию на фоне эскалации напряженности в отношениях с США. В своей речи он также обратился к американцам.

«Американским гражданам, выступающим против войны, я отвечаю очень известной песней: «Не волнуйтесь, будьте счастливы» [перевод фразы «don't worry be happy»]. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Только мир, нет войне. Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет этой безумной войне, нет, будьте счастливы», - спел Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море Трамп также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

США сосредоточили в Карибском море около 15 тысяч военнослужащих, назвали Мадуро нелегитимным президентом и объявили его главой террористической организации, занимающейся наркоторговлей.

Трамп оправдывает вмешательство, утверждая, что Венесуэла ввозит в США большие партии наркотиков по морю. В американских СМИ появились сообщения, что Трамп рассматривает ликвидацию и даже убийство Мадуро.

В конце ноября Трамп обратился ко «всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми», сообщив, что воздушное пространство над Венесуэлой закрыто. Власти Венесуэлы назвали это заявление «экстравагантной, незаконной и необоснованной агрессией».

В декабре Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены», и сообщил, что американские власти захватили у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. По словам Трампа, «происходят и другие события», о которых станет известно позже. Власти Венесуэлы обвинили США в краже нефти.