На Украине раскрыли одержимость Уиткоффа одной идеей по урегулированию конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф одержим одной идеей относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Киеве.

Как передает издание, речь идет об отказе Украины от оставшейся части Донбасса. По словам собеседников FT, Уиткофф считает, что такое урегулирование вопроса с землями поможет избежать более долгого и разрушительного конфликта и достичь справедливого мира.

Также появлялась информация, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Украина должна согласиться на «обмен территориями».

Ранее стало известно, что Трамп поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана. Сообщалось, что он составляет «считанные дни».