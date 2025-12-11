Дед Мороз несет угрозу для украинцев, а праздничная елка может быть только рождественской, но никак не новогодней. Об этом заявил украинский националист Дмитрий Корчинский* (включен в России в перечень экстремистов и террористов), слова которого приводит «Абзац».

По мнению лидера украинской партии «Братство»** (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), подарки детям должен дарить только святой Николай, а Дед Мороз несет угрозу.

«Елка может быть только рождественская. Новогодними елками будут вам топить котел в аду, а рождественская елка для того, чтобы вы спаслись и попали в рай», – заявил он.

Напомним, что на Украине постоянно ведется переименование улиц и снос памятникам советским и российским деятелям. Такая кампания началась в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации.

В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что связано с российской или советской историей и культурой. При этом на Украине решили отменить и традиционного новогоднего сказочного героя – Деда Мороза. Сейчас подарки украинским детям приносит святой Николай. А празднование Рождества перенесено на 25 декабря.

