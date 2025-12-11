Обзор иноСМИ: «игра Зеленского» и почему новые идеи Трампа по России напугали ЕС

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Игра Зеленского»

Корреспондент немецкой газеты Die Welt в Киеве Кристоф Ваннер заявил, что коррупционный скандал мог вынудить Владимира Зеленского заговорить о проведении выборов на Украине. Ранее о том, что Киеву стоит провести выборы, заявил президент США Дональд Трамп. Зеленский сказал, что Украина будет готова к голосованию через 60-90 дней, если США и Европа обеспечат безопасность выборов.

По мнению Ваннера, вполне возможно, что Зеленский просто делает громкие заявления и ведет некую игру на фоне коррупционного скандала и давления со стороны Трампа. Корреспондент Die Welt считает, что тема выборов может быть снова забыта и они состоятся только после прекращения огня. В то же время Ваннер подчеркнул, что во внутренней политике Украины действительно есть проблемы, в том числе из-за коррупционного скандала.

Министр обороны Японии пожаловался НАТО на Россию и Китаю

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу роста напряженности в отношениях с Китаем и Россией, сообщает Bloomberg. Заявление о «напряженной ситуации в сфере безопасности» Коидзуми сделал во время видеовстречи с генсеком НАТО Марком Рютте и министром обороны Италии Гвидо Крозето. Bloomberg отмечает, что это свидетельствует о попытках Токио заручиться более широкой поддержкой со стороны международного сообщества. Коидзуми сообщил коллегам о предполагаемом использовании Китаем радаров управления огнем против японских истребителей, а также о совместном полете китайских и российских бомбардировщиков к югу от Окинавы.

Министр вновь подчеркнул позицию Японии, согласно которой на ситуацию следует реагировать «спокойно, но решительно». В среду американские и японские вооруженные силы провели совместные учения над Японским морем, подтвердив намерение «не терпеть односторонних изменений статус-кво». Конфликт Японии и Китая, спровоцированный заявлениями японского премьера Санаэ Такаити по поводу Тайваня, продолжает накаляться. Стороны обмениваются обвинениями и ищут поддержки у других стран. Хотя посол США в Японии заявил, что Госдепартамент на стороне Токио, ключевые должностные лица в Вашингтоне в основном воздерживаются от комментариев по поводу этого спора. Китай обратился к Британии, Германии и Франции с просьбой поддержать принцип «одного Китая».

Европа испугалась планов США усилить российскую экономику

В последние недели администрация Дональда Трампа передала своим европейским коллегам несколько одностраничных документов, излагающих идеи восстановления Украины и «возвращения России в мировую экономику». По данным The Wall Street Journal, предложенные меры вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров. Газета подчеркивает, что планы США могут коренным образом изменить экономическую карту континента. Непубличные идеи США изложены в приложениях к текущему мирному плану. О планах Вашингтона WSJ рассказали американские и европейские чиновники. По их словам, в документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать примерно 200 миллиардов долларов замороженных активов РФ для проектов на Украине, включая строительство крупного центра обработки данных, который может работать от Запорожской АЭС.

В другом приложении представлен общий план США, предусматривающий инвестиции американских компаний в стратегические сферы России, - от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу. Некоторые европейские чиновники заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать всерьез некоторые из предложений США. Они сравнили их с идеей Трампа «о превращении Газы в Ривьеру». Другой чиновник, говоря о предлагаемых сделках России и США, заявил, что это «как Ялта» - экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны делили Европу. Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России необходимую передышку для ускорения экономического роста и военного укрепления.

Венесуэла обвинила США в планах украсть нефть

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что США «сняли маску» и «раскрыли правду», захватив у венесуэльских берегов нефтяной танкер, сообщает Venezolana de Televisión. По словам Родригес, настоящая цель США - венесуэльская нефть, американцы хотят «украсть ее и незаконно присвоить, ничего не заплатив». Чиновница назвала захват танкера международным преступлением и подчеркнула, что оно повлечет за собой юридическую ответственность.

В официальном заявлении МИД Венесуэлы осуждается «акт пиратства, в котором признался Дональд Трамп, открыто заявив о нападении и краже нефтяного танкера в международных водах Карибского моря». Венесуэла пообещала обратиться ко всем международным организациям с призывом осудить это «вопиющее воровство». В МИД страны подчеркнули, что, «объединившись как нация», Венесуэла будет защищать свои ресурсы и наследие.

«США год добивались выдачи белоруски, но решили ее депортировать»

Федеральные прокуроры США более года работали над экстрадицией из Франции гражданки Белоруссии, обвиняемой в контрабанде в Россию «чувствительного» авиационного оборудования на сумму более двух миллионов долларов. Однако дело может развалиться, поскольку подсудимая Яна Леонова может быть депортирована до начала судебного разбирательства, пишет The Washington Post. Вскоре после задержания Леоновой по обвинению в мошенничестве, контрабанде и отмывании денег иммиграционная служба (ICE) потребовала депортировать ее. На слушании в окружном суде США по округу Колумбия судья назвал ситуацию «кафкианской» и подчеркнул, что стремление ICE увеличить количество депортаций по приказу президента Дональда Трампа «сеет хаос в сложном международном судебном процессе».

По словам судьи, это «абсурдно и оскорбительно», когда правительство привозит человека в США против его воли, а затем обращается в ICE с просьбой задержать его и депортировать, поскольку человек находится в стране «нелегально». Разрешение Леоновой на пребывание в США истекло через две недели после ее въезда, оставив белоруску в неопределенном правовом положении. Иммиграционный ордер на задержание дает сотрудникам Министерства внутренней безопасности право взять Леонову под стражу и начать процедуру депортации. В судебном документе адвокат охарактеризовал Леонову как «сотрудницу низшего звена, которая общалась с поставщиками и размещала заказы на закупку», добавив, что она не получала прибыли - за исключением заработной платы.