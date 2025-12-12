В ЕС рассказали о катастрофическом сценарии переговоров по Украине

Возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря является катастрофическим сценарием для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По данным издания, участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (E3, Германией, Великобританией, Францией) и Украиной по вопросам территорий и безопасности.

США «выбросили кое-что» из плана по Украине