Politico: США хотят создать альтернативу G7 с участием России

Внезапная инициатива Вашингтона создать новый глобальный блок «Ключевая пятерка» (Core 5) с участием России и Китая — это не жест доброй воли, а отчаянная попытка перехватить штурвал многополярности. Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен: в Белом доме осознали, что «Большая семерка» превратилась в реликт, и родили «хитрый план», чтобы не дать Востоку построить будущее без американского надзора.

В беседе с изданием News.ru политолог вскрыл подоплеку американского предложения. По его мнению, речь идет не о партнерстве, а о стремлении навязать свои правила игры в формате, где США еще могут попытаться доминировать, размывая влияние БРИКС.

«С5 — это точно не будет союз, направленный на взаимопомощь... Это организация, которая зафиксировала бы правила нового мирового порядка... Цель — оседлать формирование многополярного мира, но только под контролем США. Условно говоря, чтобы не Россия и Китай без Запада создавали свой мировой порядок, то есть БРИКС и так далее, а чтобы этот новый миропорядок создавался совместно с Западом», - объяснил эксперт.

Блохин подчеркивает, что Вашингтон пытается «втиснуться» в процесс создания многополярной реальности, пока она не стала необратимой без их участия.

Информация о кулуарном обсуждении формата Core 5 (США, Россия, КНР, Индия, Япония) появилась в американском издании Politico. По данным инсайдеров, идея возникла на фоне понимания, что G7 и Совбез ООН больше не отражают реальный баланс сил. Источники из окружения Дональда Трампа подтверждают, что подобные проекты циркулировали еще в его первый срок. Как уточняет портал Defense One, первой задачей «Пятерки» должно было стать перераспределение ответственности за Ближний Восток. Однако, официально Белый дом отрицает существование такой стратегии.