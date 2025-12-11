«Разобрали на органы»: раскрыты секретные протоколы мирного плана Трампа

В Киеве обнародовали детали финального пакета документов по урегулированию конфликта, который администрация президента США Дональда Трампа передала украинским властям.

© Московский Комсомолец

Информация, опубликованная изданием «Зеркало недели», подтверждает худшие опасения команды Зеленского: Вашингтон требует вывода ВСУ со всей территории Донбасса, Украина не будет приглашена в НАТО, но может стать членом ЕС до 2027 года.

План Трампа состоит из четырех документов. Это 20-пунктовое соглашение Украины, России, США и Европы; рамочные заверения по безопасности для Украины; обязательства США касательно НАТО и отдельное американо-российское соглашение.

"По сути новый вариант — это немного переработанные пресловутые "28 пунктов Трампа"... Но сейчас эти пункты разнесены уже по четырем документам", - отмечается в публикации.

Украинские журналисты раскритиковали это предложение, назвав его "понятийкой, набросанной на салфетке в майамском гольф-клубе", а не международным договором.

Мельник сделал резкое заявление в ООН о мирной сделке

Согласно утечке, Вашингтон предлагает следующую архитектуру «мира». Во-первых, фиксируется контроль РФ над Крымом, ЛНР и ДНР, а статус этих территорий может меняться исключительно дипломатическим путем. Кроме этого на территории ДНР создается демилитаризованная буферная зона. Запорожская АЭС перезапускается, но переходит под управление США, а Украина получает лишь 50% энергии.

Что касается гарантий безопасности, то украинские журналисты считают, что Вашингтон предлагает лишь размытые "заверения", не имеющие юридической силы, вместо аналога 5-й статьи НАТО.

Кроме этого, согласно присланному предложению, США и Европа создают фонд акций на $200 млрд для инвестиций, но взамен Вашингтон получает доступ к украинским недрам и газовой инфраструктуре. "Зеркало недели" характеризует эти условия как попытку «разобрать страну на органы», отмечая, что украинская переговорная группа не в силах противостоять давлению Белого дома.

Накануне журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, который готовился вместе с европейцами.