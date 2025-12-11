Эксперт рассказал о «всадниках Апокалипсиса» в Европе

По Европе «скачут четыре всадника Апокалипсиса», среди которых главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Об этом рассказал «Комсомольской правде» историк и политолог Сергей Станкевич.

При этом, по его словам, «всадников Апокалипсиса» возглавляет «зловещий женский дуэт».

«Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии) и Кайя Каллас (якобы дипломат) – на деле верный оруженосец. В библейском сценарии они – Чума и Война. Так оно и есть», - отметил эксперт, напомнив, что фон дер Ляйен оказалась ранее в центре скандала с вакцинами от коронавируса.

Также среди библейских всадников Сергей Станкевич назвал Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, обозначив их как «Голод и Смерть».

«Макрон свою страну уже на паперть почти что спровадил, а на Мерца самого достаточно взглянуть – он так и выглядит. (…) Дальнейшая судьба так называемого «трансатлантического сообщества» туманна как никогда», - констатировал эксперт.

Политолог упомянул и Владимира Зеленского, отметив, что у того «осталась одна миссия: в Новый год попросить прощения и уйти в отставку».

Напомним, что 8 декабря Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После чего появилась информация о том, что уже в ближайшие дни может быть достигнута договоренность о выделении Украине денег за счет замороженных российских активов.