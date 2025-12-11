Франция сокращает программы помощи беженцам с Украины

Власти Франции постепенно сокращают программы по предоставлению жилья и помощи украинским беженцам в условиях бюджетных ограничений, пишет газета Le Monde.

По данным издания, из-за необходимости экономии бюджетных средств правительство Франции намерено прекратить национальную программу размещения украинских беженцев. Так, например, несколько месяцев назад управляющая компания одного из участков в департаменте Тарн-и-Гаронна на юге Франции, где проживают украинские беженцы, дала понять, что срок их размещения подходит к концу.

В 2025 году, продолжает Le Monde, фонд жилья, выделенный для украинских беженцев, сократился с 8 тыс. до 4 тыс. мест, тогда как раньше он достигал 30 тыс. Кабмин также отказывается от программы посредничества в аренде жилья, которая заключалась в том, что государство снимало квартиры, временно предоставляя их украинцам, пока те не станут платежеспособными и не смогут оформить договор аренды на свое имя.

"Исключительные меры, введенные в 2022 году, будут постепенно свернуты", - приводит газета комментарий межведомственного управления по размещению и доступу к жилью.

Его специальный бюджет сократился с €40 млн до €20 млн между 2024 и 2025 годами, тогда как число сопровождаемых семей снизилось с почти 25 тыс. до 9 тыс. к концу августа текущего года.

Согласно данным Французского управления иммиграции и интеграции (OFII), которые приводит газета, чуть более 35 тыс. украинцев во Франции пользуются временной защитой. К ним также добавляются те, кто получил убежище - их было более 12 тыс. к концу 2024 года.