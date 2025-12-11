Европа представила Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Европейские официальные лица представили президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

До этого портал Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

По словам неназванного украинского чиновника, Украина направила свой подробный ответ на проект мирного плана США в среду, 10 декабря. Этот ответ содержит комментарии и предполагаемые поправки, которые направлены на то, чтобы «сделать мирный план выполнимым», отметил изданию украинский чиновник.

СМИ: Евросоюз перестал обсуждать вопрос территорий с Украиной

Также указывается, что для составления документа украинцы несколько дней консультировались с европейскими союзниками – в основном с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Один из главных неразрешенных вопросов на данный момент – территориальный. Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела войска с подконтрольных территорий Донбасса. 10 декабря The Telegraph сообщил, что Украина может пойти на территориальные уступки, если Москва согласится на «взаимный шаг».