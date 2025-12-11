США посчитали неизбежной потерю Украиной территорий

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает, что Украина должна согласиться на «обмен территориями», поскольку они считают этот шаг «неизбежной частью» любого соглашения в рамках урегулирования конфликта.

Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа, в частности, [спецпосланник президента США Стив] Уиткофф, в последнее время оказывали давление на украинских переговорщиков, чтобы те согласились на "обмен территориями", который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения между Украиной и Россией», — отметили собеседники издания.

10 декабря стало известно, что посланники Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому «считанные дни» на ответ по предложенному мирному соглашению, которое требует от Киева согласиться на территориальные уступки в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

Однако неназванные американские чиновники опровергли изданию The Independent эту информацию, отметив, что Вашингтон не оказывал давление на Киев принять документ как можно быстрее. По их словам, целью США является достижение долгосрочного и прочного соглашения для Украины.