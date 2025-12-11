Пашинян: Выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не является самоцелью, заявил в Гамбурге журналистам премьер страны Никол Пашинян. По его словам, самоцель - это вступление в Евросоюз.

Он также отметил: "Невозможно одновременное членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе. И есть какая-то точка, когда нужно будет принять решение. Но сейчас мы не находимся на этой точке".

Сейчас, по словам армянского премьера, отсутствует необходимость принимать окончательное решение о выходе из ЕАЭС. Что касается причин принятия Арменией закона о начале вступления в ЕС, то Пашинян считает это дополнительным стимулом для проведения реформ и приведения всех сфер в стране к стандартам Евросоюза. Пока же Армения не сможет быть членом ЕС. "Когда мы будем соответствовать этим критериям, мы обратимся с заявкой на членство", - отметил он.

И дальше, по его словам, либо Армению примут в ЕС, либо нет.

Напомним, что закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз был подписан президентом Армении Ваагном Хачатуряном 4 апреля 2025 года. Тогда вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает действия соседней страны как начало выхода республики из ЕАЭС.