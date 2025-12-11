В Германии предсказали приход к власти крайне правой партии

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовится к приходу к власти в стране.

Об этом заявила немецко-британский историк и журналист Катя Хойер в статье для Bloomberg.

«В Германии формируется политическая реальность, долгое время бывшая немыслимой. Впервые со времен Второй мировой войны крайне правая партия приблизилась к власти настолько, что планирует управлять страной», — написала она.

Сейчас АдГ является крупнейшей оппозиционной партией в немецком парламенте и лидирует во многих опросах. В 2026 году в 5 из 16 земель Германии пройдут региональные выборы. В двух из них, которые расположены в бывшей Восточной Германии, АдГ может победить, согласно данным опросов.

По словам Хойер, АдГ наберет почти 40 процентов голосов, что позволит ей приблизиться к абсолютному большинству.

Ранее визит евродепутатов в Киев отменили из-за немецкого депутата Ханса Нойхоффа из партии «Альтернатива для Германии», который является членом ультраправой фракции «Европа суверенных наций» (ЕСН). В качестве причины назвали его якобы пророссийскую позицию.