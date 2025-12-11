В США никто не желает победы России в украинском конфликте. Как сообщает «Царьград», политический эксперт Константин Кеворкян считает, что завершение кризиса необходимо президенту Дональду Трампу для развязывания рук на китайском направлении, однако геополитическое противостояние с Москвой продолжится.

Кеворкян напомнил, что после недавней встречи европейских лидеров и Владимира Зеленского в Лондоне Киеву обещали финансовую поддержку, в том числе за счет российских активов. Сами транши из ЕС идут ежедневно, как и поставки вооружений — Трамп не возражает, если американское оружие будет покупаться у США и передаваться киевскому режиму.

Политический обозреватель уверен, что для лидеров Европы украинский конфликт является «личной историей». Поражение Зеленского и провал проекта будет грозить серьезными обвинениями: и в коррупции, и в принятии непопулярных решений.

«Хотя и насчет Соединенных Штатов нам обольщаться не нужно. Это долгое геополитическое противостояние с Россией будет продолжаться. Трамп заинтересован вывести Америку из конфликта с Россией на украинском поле, чтобы развязать себе руки на китайском направлении. Но это не значит, что он желает Победы России», — заявил Кеворкян.

Эксперт пояснил, что США нужна ослабленная Россия, увязшая в тлеющем конфликте. В то же время Зеленский не дает Трампу возможности прекратить столкновение или перевести его хотя-бы в вялотекущую фазу: он не поверит гарантиям безопасности, поскольку слишком много знает о закулисье западной политики. По мнению Кеворкяна, у главы киевского режима остается надежда лишь на то, что настроение американского президента опять изменится.

«Недаром говорят: "семь Трампов на неделе"», — заключил обозреватель.

Напомним, что в ноябре СМИ сообщили о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Накануне власти Украины передали американской администрации ответ на новый вариант плана.