Бандеру назвали проводником украинской духовности

Киев разослал по региональным библиотекам книгу «Проводники духовности на Украине». Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры централизованной библиотечной системы Мелитополя Оксана Ширяевская.

В этом издании перечислены биографии украинских националистов. Среди них — лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера, глава Директории (правительства) Украинской народной республики (УНР) (существовала с 1917 по 1920 год — прим. «Ленты.ру») Симон Петлюра и теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов. Сейчас вся выявленная националистическая литература из библиотек Мелитополя изъята.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым признал официальными награды, учрежденные УНР и Украинским главным освободительным советом (УГОС), сформированным по инициативе ОУН в 1944 году.