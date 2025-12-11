Что произошло в мире 11 декабря: Славная революция и гражданская война в США

11 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — Славная революция и гражданская война в США. Подробности — в материале «Рамблера».

Яков II бежал из Лондона

11 декабря 1688 года произошла Славная революция: Яков II бежал из Лондона, позже был пойман и доставлен к Уильяму III. Монархия ограничила власть, а Билль о правах защитил права и свободы граждан. Революция завершила борьбу против Стюартов, создав государство с плюралистическими институтами, защитой прав широких слоев общества и возможностью участия в экономике. Упразднение монополий усложнило узурпацию власти. Славная революция стала предпосылкой промышленной революции и мирового лидерства Великобритании.

Гражданская война в США

Битва при Фредериксберге произошла 11–15 декабря 1862 года в Вирджинии. Союзная армия под командованием Бернсайда сражалась с армией Конфедерации Ли. 11 декабря Союз начал строить мосты через Раппаханнок. 11–12 декабря произошел бой в городе. 13 декабря дивизия Франклина прорвала оборону Конфедерации, но была отбита. 15 декабря Союз отступил, завершив неудачную кампанию.

Подписание Деулинского перемирия

11 декабря 1618 года в Деулино было подписано Деулинское перемирие на 14 лет и 6 месяцев между Русским царством и Речью Посполитой. Россия уступила Смоленск, Рославль, Трубчевск и другие города. Польша вернула Козельск, Вязьму и другие города. Стороны обменялись пленными. Польским и русским купцам разрешалась свободная торговля, кроме Москвы. Королевич Владислав отказался от претензий на престол, а польские войска и казаки покинули территорию России.

Установление Андреевского флага

11 декабря 1699 года Петр I ввел Андреевский флаг — белое полотнище с синим диагональным крестом — как официальный символ российского военного флота. Император обосновал свой выбор тем, что апостол Андрей принес христианство на Русь, и таким образом он хотел увековечить его имя.

Премьера фильма «Том Джонс»

11 декабря 1963 года в свет вышел фильм «Том Джонс», снятый Тони Ричардсоном. В главных ролях — Альберт Финни и Сюзанна Йорк. Эта кинокомедия быстро завоевала популярность и стала лауреатом четырех премий «Оскар», включая награду за лучший фильм.

Открытие в Москве станции «Дубровка»

11 декабря 1999 года в Москве открыли станцию метро «Дубровка» на Люблинско-Дмитровской линии между «Крестьянской заставой» и «Кожуховской». Она названа по одноименной местности, до 1990-х годов носила название «Шарикоподшипниковская». Является 161-й станцией московского метро. Выход через единственный вестибюль на Шарикоподшипниковскую улицу ведет к заводу «Московский подшипник» и торговым рядам. Возможна пересадка на станцию МЦК «Дубровка» (600–700 метров).