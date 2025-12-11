Пока вы спали: угроза США для других стран и конфликт между Таиландом и Камбоджей

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Президент Кубы назвал пиратством захват ВС США танкера около Венесуэлы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал захват американских военных нефтяного танкера у берегов Венесуэлы актом пиратства и грубым нарушением международного права. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что такие действия США являются проявлением агрессии и эскалацией конфликта в регионе, а сам захват представляет собой серьезную угрозу безопасности и суверенитету стран Карибского бассейна.

Президент выразил полную поддержку правительству Венесуэлы и осудил действия американской стороны, рассматривая их как акт неспровоцированной агрессии и вмешательства во внутренние дела страны.

Иностранцев смогут увольнять на основании региональных актов с 2026 года

С 1 марта 2026 года работодатели в России смогут увольнять иностранных работников на основании региональных нормативных правовых актов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее для сокращения численности таких сотрудников учитывались только федеральные законы, указы президента и постановления правительства.

Поправки в Трудовой кодекс расширяют перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранцами, включая решения субъектов РФ.

Таиланд заявил о гибели своего военного на границе с Камбоджей

Число погибших военнослужащих Таиланда в столкновениях на границе с Камбоджей достигло восьми человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным газеты Khaosod, один из них, 22-летний солдат, скончался от попадания камбоджийского снаряда.

Противостояние началось 7 декабря с применением стрельбы, после чего камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел, а Таиланд ответил ударами по военным объектам, используя также огонь с земли и авиацию.

США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику

Соединённые Штаты предложили европейским странам планы по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, администрация США подготовила документы, в которых изложила идеи по послевоенному восстановлению Украины и реинтеграции России, включая инвестиции в стратегические сектора, такие как добыча редкоземельных металлов и нефтяные скважины в Арктике.

Также США планируют задействовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования проектов на Украине, включая создание масштабных инфраструктурных объектов.

Дания впервые обозначила США возможной угрозой безопасности

Военная разведка Дании выразила сомнения в роли США как гаранта безопасности Европы и указала на возможную угрозу со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе говорится, что США используют экономическую мощь и угрозы применять военную силу, даже по отношению к союзникам, что создает неопределенность в международной системе безопасности.

Также отмечается, что растущий интерес США к Гренландии увеличивает риск шпионажа и попыток воздействия на территорию Дании и её автономную часть.