Европа оценила ход переговоров по Украине

Lenta.ru

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине быстро продвигаются на фоне нетерпения президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«После того, как менее месяца назад стало известно о составленном США и поддержанном Россией проекте из 28 пунктов, направленном на прекращение конфликта, разгорелась настоящая дипломатическая лихорадка», — говорится в материале.

Как утверждает издание, один из европейских дипломатов охарактеризовал переговоры как «быстро продвигающиеся» на фоне продолжающегося давления и нетерпения со стороны американского лидера.

Ранее стало известно, что Украина ответила на предложения администрации Трампа по мирному урегулированию конфликта. При этом отмечается, что содержание ответа не раскрывается.