Названы главные конкуренты Зеленского в случае проведения выборов на Украине

Потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются действующий глава государства Владимир Зеленский, премьер Юлия Свириденко и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Он предположил, что Зеленский «скорее всего будет баллотироваться», однако напомнил, что исторически на Украине президенты держаться только один срок. Исключением был Леонид Кучма, однако его вторая каденция оказалась «очень тяжелой», подчеркнул эксперт.

Другими кандидатами на пост являются Свириденко, Залужный, а также глава ГУР Украины Кирилл Буданов, считает политолог.

«Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи», — сказал Журавлев.

В то же время он заметил, что пока нет никаких признаков, что кто-то из кандидатов начал предвыборную кампанию. Кроме того, названный Зеленским срок для организации выборов в 60-90 дней слишком маленький, и обычно в таких ситуациях побеждают действующие президенты.

Глава Минобороны Украины назвал условия проведения выборов президента

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Глава украинского государства отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.