Цены на нефть выросли после захвата американцами танкера, шедшего из Венесуэлы

Американские военные захватили в международных водах карибского бассейна венесуэльский танкер, шедший на Кубу. Этот инцидент, грубо нарушающий нормы международного права, произошел на фоне усиления напряженности в отношениях Вашингтона и Каракаса из-за американских ударов по судам в Карибском море и намерения Трампа свергнуть режим президента Мадуро.

Трамп отметил, что судно было самым крупным из когда-либо захваченных американскими военными. На вопрос, что произойдет с сотнями тонн баррелей черного золота, которое перевозил танкер, Трамп, улыбаясь, слегка равнодушно ответил: "Наверное, оставим их себе". Иначе на ЧП отреагировали мировые рынки и фондовые биржи. Цены на нефть выросли более чем на 1,3 процента (примерно на 75 центов) через несколько часов после того, как новость о захвате танкера распространилась по рынкам, угрожая увеличить плату американцев за бензин на заправках.

Аналитики предупреждают, что действия американских военных могут угрожать грузоотправителям и еще больше нарушить экспорт нефти из Венесуэлы, где находятся крупнейшие в мире доказанные запасы нефти, а страна добывает миллион баррелей нефти в день. Именно повышенным вниманием Трампа к залежам черного золота Венесуэлы объясняется его настойчивое желание свергнуть Мадуро, передав власть в этой стране новоиспеченному нобелевскому лауреату Марии Корине Мачадо.

Американские коммандос были доставлены на танкер с авианосца ВМС США "Джеральд Форд", который уже несколько недель находится в зоне досягаемости от Венесуэлы. В операции участвовали два вертолета, десять членов береговой охраны и десять морских пехотинцев, а также спецназ. 20-летний танкер Skipper перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Движение судов в карибском бассейне, и без того не слишком плотное, особенно в сравнении с Панамским каналом, в последние недели окончательно стало иссякать. Экипажи судов боятся выходить в Карибское море и восточную часть Тихого океана после того, как Трамп отдал приказ наносить удары по лодкам, якобы перевозящим наркотики, и пригрозил Венесуэле операциями на суше. С сентября США развернули 11 военных кораблей и 15 тысяч военнослужащих в водах возле Венесуэлы и за тот же период убили не менее 87 человек в результате ударов по 23 судам. На самом деле большинство уничтоженных лодок могли быть рыболовецкими судами, которые вышли на промысел в Карибское море, отмечают независимые наблюдатели, ссылаясь на свидетельства родственников жертв. Это означает, что потенциально под удар может попасть любое судно в Карибском бассейне.

Свою роль играет продолжающаяся более 60 лет блокада Кубы Соединенными Штатами. Западным судам под угрозой драконовских санкций запрещено входить в кубинские порты. Венесуэльцы, которые со времен покойного президента Уго Чавеса в рамках помощи ближайшему союзнику постоянно поставляют сотни тысяч баррелей нефти на Кубу, действуют на свой страх и риск. Устаревшая энергетическая инфраструктура Кубы, не имеющей сырьевых запасов, зависит от импорта нефти, которая поступает от союзников - России, Венесуэлы, Мексики.

Судно Skipper, которое время от времени перевозило нефть на Кубу и Ближний Восток, давно находилось на прицеле у американцев. Министерство финансов США ввело санкции в отношении танкера в 2022 году за предполагаемое участие в контрабанде нефти, что, как заявили в Вашингтоне, приносило доходы ливанской "Хезболле" и иранскому Корпусу стражей исламской революции. В журнале бортовых записей танкера было указано, что Skipper летом заходил в Иран, Ирак и ОАЭ. Его последняя остановка была в иранском порту Соруш 9 июля.

Танкер имеет длину 333 метра и считался одним из крупнейших в мире на момент своего строительства. Судно покинуло Венесуэлу 2 декабря примерно с двумя миллионами баррелей тяжелой нефти, примерно половина которых принадлежала кубинскому государственному импортеру нефти. Хотя и ранее американские власти задерживали суда, которые находятся под санкциями, проведение столь молниеносной операции в море - случай редкий.

Между тем

Законодатели США требуют от Белого дома предоставить больше информации об авиаударах по лодкам в Карибском регионе. При этом представители Демократической партии утверждают, что президент вот-вот начнет войну в Венесуэле без согласования с конгрессом. "Это очень похоже на начало войны (с Венесуэлой)", - сказал сенатор Пол Ханне Брандт.