США предложили ЕС план возвращения РФ в мировую экономику

Администрация президента США Дональда Трампа представила европейским союзникам план послевоенного урегулирования, который включает возвращение России в мировую экономику и возобновление поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно документам, с которыми за последние недели ознакомили европейские страны, США предлагают масштабную реинтеграцию России, предусматривающую инвестиции американских компаний в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до нефтедобычи в Арктике.

Параллельно Вашингтон изложил планы использования примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов восстановления Украины, включая создание крупного дата-центра, энергоснабжение которого должна обеспечивать Запорожская АЭС.

