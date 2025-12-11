Гросси: МАГАТЭ не может определить виновного в ударах по ЗАЭС

МАГАТЭ не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС из-за невозможности независимой оценки, заявил в интервью РИА Новости гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он упомянул, что за это агентство критикуют Москва и Киев. У МАГАТЭ была бы возможность делать выводы об ударах, если бы его аудиторы и инспекторы могли давать полностью независимые оценки, отбирать и анализировать пробы окружающей среды, изучать обломки и другие материалы.

По словам Гросси, сейчас это невозможно.

"Мы ... не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены", - пояснил глава агентства. Он подчеркнул, что в случае полностью независимой инспекции не воздерживался бы от указания на виновника ударов.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России.

С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.