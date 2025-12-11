США запустили сайт по продаже гражданства за миллион долларов
США запустили проект по выдаче «золотых карт» для состоятельных иностранцев, которые хотят получить гражданство «в рекордно короткие сроки». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Прямой путь к гражданству для всех квалифицированных и проверенных людей. ЭТО ТАК ВОЛНУЮЩЕ!», — говорится в сообщении.
Помимо взноса в размере одного миллиона долларов, заявителям необходимо оплатить сбор в размере 15 тысяч долларов, который не возвращается даже в случае отказа.
На сайте проекта также отмечается, что доступна платиновая версия карты за пять миллионов долларов. Ее владельцы смогут провести в США до 270 дней, не облагаясь налогами на доходы за пределами США.
Программу «золотых карт» запустили на фоне того, как администрация Трампа стала выделять значительные ресурсы на депортацию миллионов иммигрантов.
В ноябре Дональд Трамп пообещал приостановить миграцию в США для людей из стран третьего мира. По словам главы США, он отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан Америки и лишит гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».