В Бразилии отклонили ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия

Комиссия по внешним связям и национальной обороне Палаты депутатов Бразилии отклонила ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который страна подписала в 2017 году. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, решение принято по рекомендации депутата Луиса Филипе ди Орлеана и Брагансы.

"Если бы мир был идеален, эта идея ратификации заслуживала бы внимания. Однако на данный момент предложение [по ратификации] выглядит абсолютно неэффективным и даже иллюзорным в условиях все более сложной, динамичной и конфликтной международной системы", - приводит его слова информационная служба законодательного органа.

По мнению депутата, договор накладывает ограничения на право государства развивать оборонительные возможности и потенциал сдерживания. Он добавил, что обладающие ядерным оружием страны все равно продолжают его совершенствовать, поэтому Бразилии еще предстоит определиться со своим ядерным статусом в будущем.

"С принятием Договора о запрете ядерного оружия мир разделился на тех, кто не обладает им <...>, и тех, у кого уже есть такие возможности, - указал законодатель. - Нам нужно решить, к какой из этих групп мы хотим принадлежать. И, будем честны, вероятность того, что этот договор однажды достигнет своей цели по ликвидации ядерного оружия в мире, крайне мала".

Ранее бразильский депутат Жулиу Лопес заявил ТАСС, что республика должна укреплять собственные вооруженные силы и безопасность ввиду продолжающейся в мире гонки вооружений, однако в Бразилиа пока не намерены менять статус безъядерного государства.

ДЗЯО принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Бразилия была первым государством, подписавшим документ, однако для его окончательного вступления в силу на территории страны необходима ратификация Национальным конгрессом.